إصابة أربعة أشخاص مدنيين جراء سقوط قذيفة عشوائية ببنغازي

إصابة أربعة أشخاص مدنيين جراء سقوط قذيفة عشوائية ببنغازي

9 يوليو، 2021 10:26 م
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مستشفى الجلاء بنغازي
مستشفى الجلاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

أصيب أربعة أشخاص مدنيين جراء سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة أوزو بمنطقة سيدي حسين وسط مدينة ينغازي.

وأوضح مصدر طبي من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 أن ثلاثة من المصابين كانت  بسيطة وتلقوا  الإسعافات الأولية وغادروا المشفى على الفور، لافتًا إلى أن المصاب الرابع دخل قسم الجراحة لوضعه تحت الملاحظة وحالته مستقرة .

وقال شهود عيان إن قذيفة “أر بي جي”وقعت بمنطقة سيدي حسين بوسط مدينة بنغازي  .

وذكر الشهود أنه سمع دوي ثلاث انفجارت بالمنطقة غير معروفة المصدر ولم ترد أي إصابات إلى المراكز الصحية في المدينة .

يذكر أن بعض المواطنين يستخدمون القذائف للاحتفالات وبالمشاجرات إيضاً في مختلف المدن الليبية، دون مسؤولية منهم عن مكان سقوط القذيفة التي أطلقت في الهواء وما ينتج عنها.

9 يوليو، 2021 10:26 م
14

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