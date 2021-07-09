أخبار ليبيا 24 تكشف عن مدرب الأهلي الجديد

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر قريبة من إدارة النادي الأهلي، لـ أخبار ليبيا 24، أن النادي في طريقه للتعاقد مع المدرب الصربي ميلودراق يسيتش، خلفا لمواطنه ديجان أرسوف.

ويعد ميلودراق من الأسماء المعروفة في الساحة العربية والليبية حيث سبق وأن أشرف على تدريب فريق الاتحاد وقاده منصات التتويج كما أشرف على تدريب فريق التحدي وخاض عدة تجارب ناجحة في عدة دول عربية.

وكان المدرب ديجان أرسوف قد اعتذر عن مهامه من مهمة تدريب الجزارة بسبب ما وصفه بالظروف الشخصية .

وكلفت إدارة الأهلي بنغازي التونسي أنيس بوجلبان بقيادة الفريق خلال الفترة الحالية ريثما يتم التعاقد مع المدرب الجديد .

وكان الحساب الرسمي للاهلي بنغازي قد أشار إلى أن المدرب الجديد للأهلي سيكون متواجد مع الفريق خلال مباراته أمام نجوم إجدابيا في الجولة ما بعد المقبلة.