أبرز ما جاء في تقرير المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في ليبيا

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تسلم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي.

وسلم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، الأربعاء، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي والذي أُعد تحت إشراف البعثة.

وأبرز ما جاء في البعثة أن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية، والتي تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط، تستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأضاف تقرير المراجعة الدولية أن هذه الإيرادات استخدمت في صرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر.

وأفاد التقرير أن الانقسام مقرونا بعدم وجود ميزانية موحدة، أسهم في تراكم الديون على المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.

وأشار تقرير المراجعة الدولية إلى أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط.

لم تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ ديسمبر 2014 سوی بنسبة 8% وذلك بسبب سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنية في عام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط.

ولفت التقرير إلى أن الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية أسهم في المقام الأول في حماية الاحتياطيات الوطنية.

وبين التقرير ازدياد كمية العملة المتداولة بشكل كبير من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2020 وهي الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي.

وأكد أن عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع تسبب في ضغط على سعر الصرف، مما أدى في النهاية إلى خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 300 بدءً من 03 يناير 2021.

تسلم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي والذي أُعد تحت إشراف البعثة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أكدلكوبيش عقب تسلم التقرير أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن من خلاله تستطيع الحكومة توحيد الجهود للبناء.

وأوضح الدبيبة – بحسب مكتب الإعلام لرئيس الحكومة – أن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم.