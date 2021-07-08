وزير الصناعة: رسالتي أن يكون هناك صناعة فعلية في ليبيا

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قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد بوهيسة إن رسالتي كمسؤول عن الصناعة في ليبيا هي أن يكون هناك صناعة فعلية في البلاد.

وأكد بوهيسة خلال كلمته في افتتاح معرض مصراتة الدولي للأثاث والتجهيز المنزلي أمس الأربعاء على سعيه لتوطين الصناعة في ليبيا من خلال عدد من البرامج.

ووجه وزير الصناعة والمعادن الدعوة لكافة المشاركين في المعرض لفتح قنوات اتصال مع الوزارة.

وكشف بوهيسة عن عزم الوزارة تنظيم معرض في العاصمة التونسية يقام لأول مرة تحت شعار صنع في ليبيا يستهدف مئة وخمسين مصنعا وشركة ليبية.

وقام الوزير بجولة داخل أروقة المعرض رفقة القنصل العام التركي بمدينة مصراتة ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب اطلع خلالها على الشركات والمصانع المشاركة وجودة منتجاتها.