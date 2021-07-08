هجوم على وحدات الجيش في سوكنة .. والقيادة العامة ترد

8 يوليو، 2021 11:16 ص
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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري

أخبارليبيا24

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أنه في ليلة الخميس تعرضت وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء.

وأوضح المسماري في بيان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن هذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع إليه كما يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر.

وذكر الناطق أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا.

وتابع المسماري :”لكن في نفس الوقت، فإن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، وسوف تستمر عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية”.

8 يوليو، 2021 11:16 ص
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