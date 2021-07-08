ليست بالغريبة عليه .. العرادي ينبطح للأتراك ويطالب بمحاكمة من دهسوا علمهم في طبرق ليست بالغريبة عليه .. العرادي ينبطح للأتراك ويطالب بمحاكمة من دهسوا علمهم في طبرق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وفي محاولة لترضية أسياده في الباب العالي، قال الإخواني عبد الرازق العرادي في تغريدة له، عبر “تويتر” إنه إعمالا بالمادة 222 من قانون العقوبات، نطالب النائب العام بفتح تحقيق في الذين قاموا بإهانة علم دولة تركيا بمدينة طبرق يوم 5 يوليو 2021 .

وهذه الواقعة ليست غريبة على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصا “العرادي”، الذي لا يتوقف عن التسبيح بحمد سيده التركي، ومن بعد ادعائه بأن التاريخ لم يثبت أن الليبيين قاوموا الاحتلال التركي بل خضعوا له، جاء الوقت الذي يروج للأتراك من جديد مطالبا بمحاكمة من أهانوا العلم التركي في طبرق.

وكان عدد من الليبيين الغاضبين قد وضعوا علم تركيا تحت عجلات سياراتهم وداسوه بالأقدام، تنديدا بممارساتها في البلاد .

وهذه تعتبر المرة الثانية خلال أسابيع، تتكرر فيها حوادث الاعتداء على العلم التركي في شرق ليبيا، وسط شجب من قبل الخارجية التركية للحادث ووصفه بـ”العمل القبيح”.

وأظهرت صور من طبرق وضع العلم التركي على أرضية شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب، والذي مر منه رتل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته طبرق.

وقال نشطاء إن من قام بوضع العلم التركي على الطريق هم شبان من طبرق ينتمون لقبائل عربية، فقدت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في المعارك السابقة بطرابلس والتي تدخلت فيها القوات التركية لصالح حكومة طرابلس.

وقبل نحو شهر، قام محتجون في بنغازي بوضع العلم التركي على مدرج الطائرات ومنع طائرة رئيس الوزراء من الهبوط في مطار بنغازي، وأقفلوا المطار وأعادوا الطائرة لطرابلس .

وتتعرض تركيا لضغوط دولية لسحب قواتها من ليبيا، وإنهاء مذكرة التفاهم التي تدخل الجيش التركي من خلالها في ليبيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى إقناع القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا بمغادرتها، وأعلنت في وقت سابق أنها تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد، بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.