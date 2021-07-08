للمرة الخامسة على التوالي .. البرلمان يفشل في اعتماد الميزانية

برأيك ما هي المخاوف والشروط التي يفرضها معرقلي اعتماد الميزانية

8 يوليو، 2021 3:36 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
فشل البرلمان وللمرة الخامسة في اعتماد ميزانية الدولة لعام 2021، التي اقترحتها الحكومة، بسبب وجود مخاوف وشروط لتمريرها.
• الحكومة لم تستجب إلى مطالبه الخاصة بتبويب الباب الثالث “التنمية”.
• تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي .
• حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية .
• البرلمان سوف يكرر مطالبه وللمرة الأخيرة.
• رغم حضور رئيس الحكومة وخضوعه إلى مساءلة النواب وتقديمه توضيحات حول المبالغ المالية المرصودة .
• لو تعذر على الحكومة إنجاز ما طلبه البرلمان فسوف يصوت على قانون التعديلات التي أجراها البرلمان .
8 يوليو، 2021 3:36 م
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