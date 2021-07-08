للمرة الخامسة على التوالي .. البرلمان يفشل في اعتماد الميزانية

فشل البرلمان وللمرة الخامسة في اعتماد ميزانية الدولة لعام 2021، التي اقترحتها الحكومة، بسبب وجود مخاوف وشروط لتمريرها.

• الحكومة لم تستجب إلى مطالبه الخاصة بتبويب الباب الثالث “التنمية”.

• تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي .

• حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية .

• البرلمان سوف يكرر مطالبه وللمرة الأخيرة.

• رغم حضور رئيس الحكومة وخضوعه إلى مساءلة النواب وتقديمه توضيحات حول المبالغ المالية المرصودة .

• لو تعذر على الحكومة إنجاز ما طلبه البرلمان فسوف يصوت على قانون التعديلات التي أجراها البرلمان .