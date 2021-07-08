خلال النصف الأول من العام الحالي .. رسوا “18” ناقلة نفطية على رصيف البريقة في طبرق حركة النواقل النفطية التي رست على رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق يعتبر الرصيف الثاني للشركة بالمنطقة الشرقية بعد رصيف رأس المنقار بمدينة بنغازي .

ويقوم رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق بالتصدير واستقبال المنتوجات النفطية، حيث استقبل من بداية يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري عدد 18 ناقلة نفطية متنوعة مابين تصدير واستقبال منتوجات نفطية.

وكانت حركة النواقل النفطية التي رست على رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق في منتصف العام الجاري على النحو التالي :

استقبل الميناء خلال الأشهر السابقة عدد “8” نواقل نفطية أفرغت “142”مليون لتر من البنزين والنواقل وهي “أنوار الخليج 25 مليون لتر – ماريا أم 20 مليون لتر – ليون هرمز 15 مليون لتر – هيستيريا جيما 11 مليون لتر – روناس 20 مليون لتر – أنوار افريقيا 10 مليون لتر – نافك 8 امازونيتي 10 مليون لتر – سيرينا ام 31 مليون لتر” .

كما استقبل الميناء عدد ناقلة واحدة أفرغت 10 مليون لتر من وقود الديزل وهي الناقلة النفطية “في أس ليبيث ” .

وأستقبل رصيف شركة البريقة في طبرق خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 عدد “7” نواقل نفطية لتصدير 132.5 طن متري من وقود الزيت الثقيل وهو احد منتجات مصفاة طبرق لتكرير النفط وهو يصدر محليا لمصانع الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء في طبرق وسوسة ودرنة ويصدر خارجياً والنواقل هي “ايبيليا 20 طن متري – ايبيليا 25 طن متري – أرين 25 طن متري – أرين 17.500 طن متري – أرين 15 طن متري – أرين 15 طن متري – سونقا بيرل 15 طن متري “.

وقام الميناء بتصدير “34” طن متري من وقود النافتا الخفيفة إلى خارج ليبيا وهي أحد منتجات مصفاة طبرق لتكرير النفط التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، والتي تدخل في صناعة عدد من المنتجات النفطية بواقع ناقلتين وهي “ايكو فيليت 22 طن متري – ليبيريا 12 طن متري “.

أما بخصوص وقود الديزل فقد استقبل ميناء البريقة النفطي في طبرق خلال النصف الأول من العام الحالي ناقلة نفطية واحدة والتي افرغت 10 طن متري من وقود الديزل والناقاة هي “في أس ليبيث”.

ويتم ضخ وقود الديزل والبنزين من الميناء عبر خطوط الى المستودع الرئيسي غرب طبرق بحوالي 20 كيلو متر كما يستقبل وقود الزيت الثقيل والنافتا الخفيفة من مصفاة طبرق مباشرة عبر خطوط من المصفاة الى رصيف البريقة بمدينة طبرق .