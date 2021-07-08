بكوادر وطنية..نجاح تشغيل وحدة غازية في محطة أوباري

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري والوصول بها إلى سرعة التزامن.

وأضافت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن الوحدة الغازية ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 165ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى أن العمل توقف بمشروع محطة أوباري منذ 2017م نظرا لخروج الشركة الأجنبية المنفذة، لافتة إلى أن نجاح الاختبارات تم لأول مرة وبكادر وطني100%.

وتشهد أغلب مدن ليبيا هذه الأيام انقطاعات في التيار الكهربائي وذلك بسبب طرح الأحمال لفترات تتجاوز 10 ساعات في بعض المدن.