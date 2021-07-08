بسبب ارتفاع معدل الإصابة فيها.. مجلس الوزراء يُغلق المنافذ مع تونس حمودة: الحكومة ستتكفل بمصاريف الليبيين العالقين في الخارج

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، انتهاء الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء في دورته العادية.

وأوضح حمودة في أن مجلس الوزراء وبسبب زيادة معدل الإصابة بـ كورونا في تونس قرر غلق المنافذ البرية والجوية بين البلدين لمدة أسبوع بدأ من اليوم الخميس، على أن تتكفل الحكومة بمصاريف الليبيين العالقين في الخارج.

وفي سياق منفصل قال حمودة أن المجلس أذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على توريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات «لكل محطة» لحل ازمة الكهرباء في البلاد وكذلك التعاقد لتوريد 57 ألف عمود خشبي ضمن خطة إعادة إعمار جنوب طرابلس.

وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء أذن أيضا للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغازية بالإضافة إلى توريد موصلات بمختلف الأحجام.

وكان حموة أعلن اليوم الخميس عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي الرابع بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.