انتهاء أعمال الصيانة بالطريق الساحلي “سرت مصراتة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأعمال الصيانة التي تمت في الطريق الساحلي “سرت مصراتة”، بإشراف من اللجنة العسكرية 5+5.

وتظهر الصور أن الطريق باتت ممهدة للسير عليها بعد إتمام أعمال الإصلاحات، إذا اللجنة العسكرية كانت قد كلفت إحدى الشركات بإتمام أعمال الصيانة اللازمة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد أعلنت قبل أيام أنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح سابق، أكد رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء أمراجع العمامي، في تصريحات صحفية إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة لن يفتح إلى حين إنهاء الإجراءات الأمنية من أجل سلامة المواطنين.

جاء ذلك في تسجيل مصور عقب إنهاء اللجنة العسكرية، لزيارة ميدانية للطريق الساحلي، رفقة وفد البعثة الأممية للإطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي.

وشدد العمامي، على أن اللجنة العسكرية هي المعنية بفتح الطريق الساحلي، بعد التأكد من إنهاء الإجراءات كافة لذلك.

وقال، إن اللجنة العسكرية حريصة على فتح الطريق أمام المواطنين، لكنها حريصة أكثر على سلامة المواطنين أثناء تحركهم.