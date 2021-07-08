النصر يعود للانتصارات من بوابة الأنوار

النصر تجاوز الأخضر والهلال مؤقتًا

8 يوليو، 2021 2:45 م
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نادي النصر
نادي النصر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عاد فريق النصر لسكة الانتصارات بعد تفوقه على ضيفه الأنوار بثنائية نظيفة أمس الأربعاء على ملعب شهداء بنينا في الجولة “17” من مسابقة الدوري الليبي .

وتقدم النصر في بهدف اللاعب محمد جمعة في الدقيقة (7) من زمن اللقاء، وأضاف خطاب النجار الهدف الثاني الدقيقة (45 + 4) .

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى “39” نقطة في المركز الثاني متجاوزا الأخضر والهلال مؤقتًا .

وتوقف رصيد فريق الأنوار عند “8” نقاط في الترتيب الأخير للمجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز .

8 يوليو، 2021 2:45 م
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