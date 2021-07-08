الكبير: توحيد المصرف المركزي أصبح ملحًا في هذا الوقت
الكبير يطالب بتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير إن توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً لنا جميعا تتويجا لجهود حكومة الوحدة الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة ، ولم يعد هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي .
وأضاف “إنهم يطمحون بهذه الخطوة إلى إقرار سياسة نقدية فاعلة واتخاذ إجراءات داعمة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس إدارة المصرف المركزي بداية من يناير عام 2021 ، وبذل العناية الواجبة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتابع “نحن حريصون كل الحرص على انتظام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأن تكون عملية التوحيد من أولويات عمل مجلس الإدارة”.
وأكد خلال كلمته بحفل تسليم تقرير المراجعة والتدقيق الدولي، لأعمال المصرف المركزي، أنه يرحب بتسلم تقرير المراجعة الدولية وسنوليه الاطلاع الكافي وسنتواصل بشأن ما ورد فيه وأرحب بأية جهود وخطوات في اتجاه توحيد المصرف المركزي وإنّ تتويج عملية التوحيد تتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة.
ومضى قائلا “لقد مكنت بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد خلال عام 2021 مصرف ليبيا المركزي من إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية وتطوير خدمات الدفع الالكتروني وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية وتوفير السيولة وبناء القدرات لعل خطوات توحيد المصرف ستكون داعمةً لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها .
وقال محافظ المركزي”تفادينا الوقوع في مغبات الإنهيار الاقتصادي والمالي وحرصنا على دعم كافة إدارات المصارف وفروعها بكافة ربوع ليبيا وعملنا بروح الفريق مما كان له دور في استمرار القطاع المصرفي في تقديم خدماته في ظل ظروف أمنية غاية في التعقيد”.
وتابع “رغم الظروف الاستثنائية، حرص المصرف المركزي خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تمر بظروف أقل حدة”.
وانطلقت صباح اليوم الخميس، في طرابلس فعاليات مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي “ديليويت”.