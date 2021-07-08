العقوري يؤكد على أهمية إيطاليا في منطقة المتوسط

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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، على أهمية إيطاليا في منطقة المتوسط ودور القنصلية الإيطالية ببنغازي في التنسيق والمتابعة في عدة مواضيع مثل أزمة الهجرة غير القانونية.

جاء ذلك خلال لقائه مع القنصل الإيطالي في بنغازي، كارلو باتوري، حيث تبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات ومواجهة الأزمات المشتركة.

كما أكد العقوري، على ضرورة تسهيل التعاون التجاري وسفر رجال الأعمال والحالات العلاجية إلى إيطاليا، مضيفًا أن لجنة الخارجية حريصة على متابعة برامج التعاون التنموي مع إيطاليا.