الصور يطلع على عمل إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية

أخبار ليبيا 24

اطلع النائب العام الصديق الصور، على سير العمل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها بمقر الإدارة في طرابلس.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، كان في استقبال الصور وكيل الوزارة للشئون العامة، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بجانب مدراء الإدارات ورؤساء الفروع والمكاتب.

وتابع النائب العام كافة مناشط الإدارة، مثنياً على الجهود التي تبذل من قبل الأعضاء في سبيل تحقيق الأمن من خلال الضبطيات التي أحيلت للنيابة العامة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل.