إيريني تعلن استئناف عملية تدريب خفر السواحل الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الدفاع الإيطال،ي لورينزو غويريني، استئناف عملية إيريني الأوروبية لأنشطة تدريب خفر السواحل الليبي، لافتاً إلى أن ذلك تم بدعم جهود حكومة إيطاليا.

وأشار غويريني خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في روما، لإدانة سلطات ليبيا لحادثة إطلاق النار على قارب يقل مهاجرين غير شرعيين، مشيراً إلى أن النشاط التدريبي لخفر السواحل الليبي استؤنف مجدداً بدفع من إيطاليا كوظيفة أخرى لإيريني.

وتطرق، غويريني، للتواصل بين هذه العملية وعملية صوفيا بشأن احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ومعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.