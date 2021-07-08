الدبيبة: توحيد المركزي ضرورة ملحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس بمراسم تسلم تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء.

وخلال كلمته أكد رئيس الحكومة بأن التئام المؤسسات العامة بالدولة يعتبر هدفًا أساسيًا لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وبعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام واعتماده .

وحضر مراسم تسلم تقرير المراجعة المالية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، وشركة ديلويت للمراجعة، وعدد من الفنيين ذوي العلاقة في كافة الجهات المشاركة.