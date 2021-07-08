الانتخابات وفتح الطريق الساحلي على طاولة المنفي وكوبيش

أخبار ليبيا 24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، المستجدات والتطورات على الساحة الليبية وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تطرق لقاء المنفي وكوبيش الذي جرى اليوم الخميس في العاصمة طرابلس أيضا إلى مناقشة جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي في نهاية الاجتماع بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل المساعدة في عودة الاستقرار للبلاد.