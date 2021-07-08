الأهلي طرابلس يضرب بقوة ويكبد الاتحاد المصراتي أكبر خسارة

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ألحق الاهلي طرابلس أكبر خسارة بالاتحاد المصراتي حين هزمه برباعية لهدف بملعب مصراتة أمس الأربعاء في الجولة 17 من الدوري الليبي الممتاز.

سجل أهداف الأهلي طرابلس المحترف المصري حسام حسن وجِبْرِيل كاك وانيس سلتو ومحمد الغنودي في الدقائق 21 و61 و77 و90+4 بينما جاء هدف الاتحاد المصراتي في الدقيقة27 بواسطة أحمد القديري.

وبفوزه على الاتحاد المصراتي واصل الأهلي طرابلس، حفاظه على سجله من دون خسارة هذا الموسم، ليضيف 3 نقاط إلى رصيده ويقفز إلى 37 نقطة في المركز الثاني.

من جانبه، تلقى الاتحاد المصراتي الهزيمة الثالثة على التوالي وبقي من دون فوز في آخر 4 جولات، ليتوقف رصيد أبناء مصراتة عند 27 نقطة.