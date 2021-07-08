ارتفاع ملحوظ بنسبة 50 بالمائة في إصابات كورونا بمصراتة

أخبار ليبيا24

سجّلت مصراتة زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام في مؤشر ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية، ما دفع قطاع التعليم إلى إغلاق المدارس لمدة 9 أيام متواصلة كإجراء احترازي لمنع هذا الارتفاع.

وأعلن، مدير العلاقات ببلدية مصراتة، أحمد شقلوف، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي بات يشهد ارتفاعا ملحوظا، بنسبة وصلت إلى 50‎ بالمائة من أصل العينات التي أجريت عليها اختبارات.

وقال شقلوف، في تصريح لأخبار ليبيا24، إنه تم إيقاف الدراسة لمدة 9 أيام بداية من السبت القادم، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح شقلوف، أن أوضاع مراكز العزل في المدينة كغيرها من المدن الليبية تعاني نقصا في الإمكانيات، فضلا عن عزوف الفرق الطبية عن العمل نتيجة لعدم تقاضيهم مرتباتهم كباقي مراكز العزل بالمدن.

واعتبر شقلوف، أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كان سببا رئيسًا في انتشار الفيروس، داعيًا المواطنين باتباع الاجراءات الوقائية والتحلي بالمسؤولية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات الكبيرة.

يأتي ذلك، فيما أعلن مركز مصراتة الطبي حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بعد اجتماع موسع عُقد بشأن تفشي الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 في المدينة.