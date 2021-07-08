إيطاليا ترسل فريقا إلى ليبيا لتبادل الخبرات في نظم مكافحة الحرائق

أخبار ليبيا 24

أعلنت السلطات الإيطالية أن فريقًا فنيًّا وصل إلى ليبيا لمساعدة السلطات المحلية بشأن نظم مكافحة الحرائق، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

ويتكون الفريق الفني من خمسة مسؤولين، ثلاثة من الدفاع المدني واثنين من فرقة الإطفاء الإيطالية، حيث غادر مطار شامبينو متوجهًا إلى ليبيا، في مهمة، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي مهمة الفريق الفني في ليبيا بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، وتهدف إلى تبادل الممارسات والخبرات في مكافحة الحرائق مع السلطات المحلية في ليبيا.

يشار إلى أن الأيام الماضية نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حرائق اندلعت في مناطق الجبل الأخضر والجنوب؛ جراء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.