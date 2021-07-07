طبرق الطبي يستقبل شحنة أكسجين مسال قادمة من مصر

أخبارليبيا24

استقبل مركز طبرق الطبي اليوم الأربعاء، شحنة غاز مسال قادمة من جمهورية مصر العربية، للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، إن الشحنة تُقدر بحوالي 8000 لتر مكعب قادمة من جمهورية مصر العربية.

وأضاف المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي في بيان، له نشره عبر فيسبوك، أن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، قامت بتوريد تلك الشحنة في إطار اهتمامها بالمراكز والمستشفيات الصحية في ليبيا، من أجل التصدي لجائحة كورونا.

ومن جانبه أثنى المدير العام بمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي على جهود وزارة الصحة ورئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية لدعم مركز طبرق الطبي.