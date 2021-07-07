صالح يؤكد لـ كوبيش التزام البرلمان بالاستحقاق الانتخابي المرتقب

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس، أكد عقيلة صالح، لـ كوبيش، خلال اللقاء، على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، إضافة إلى توزيع الداوئر الانتخابية في أنحاء ليبيا للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

كما أكد على وفاء المجلس بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية ، كما أكد فخامته والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.