“سونلغاز” الجزائرية تشرع في إمداد ليبيا بالكهرباء تحويل "8" توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة "160" ميغاوات بطرابلس

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شرعت فرق جزائرية تابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” في إنجاز محطة كهربائية بالعاصمة طرابلس تبلغ طاقتها 160 ميغاوات، سيتم تسليمها في غضون شهرين .

وأفاد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء “فرع سونلغاز”، صبري لزهاري، أن فرقا تابعة لشركته باشرت بناء محطة لتوليد الكهرباء بطرابلس ستستكمل في غضون شهرين .

لزهاري أوضح – بحسب وكالة الأنباء الجزائرية – أن “فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء تقوم منذ الأسبوع الماضي بتحويل 8 توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 160 ميغاوات بطرابلس في إطار مخطط استعجالي لتخفيف الضغط على الشبكة الليبية خلال فصل الصيف لهذا العام” .

وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن تحويل توربينات غاز متحركة قيد الاستغلال على مستوى محطتي الوادي وبوفاريك “البليدة”، موضحا أنه “نظرا للفائض المسجل في توليد الكهرباء على المستوى الوطني، أضحى بإمكاننا تحويل هذه التوربينات في إطار عقد تأجير مما يمثل فرصة جيدة بالنسبة للشركة”.

وقال إن هذا الطلب جاء إثر التجربة الناجحة لتدخل فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء في أكتوبر 2020 والذي مكن من إعادة تشغيل محطة الخمس (260 ميغاوات).

وأكد لزهاري، أن الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء قادرة على إنجاز محطات كهربائية بتجهيزاتها الذاتية وبيد عاملة محلية، واعتبر أن نسبة إدماج الفرع الوطني للكهرباء بلغت “مستوى معتبرا” مشيرا إلى دخول مصنع التوربينات البخارية بباتنة حيز الإنتاج بالشراكة مع المجمع الأمريكي جينيرال إليكتريك.

واستطرد “نحوز أيضا على وحدات صناعة القطع الكهربائية الموجهة للمحطات الكهربائية إضافة إلى مصلحتي الصيانة والخبرة”.