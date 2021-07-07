دغيم: على الدبيبة تقديم ميزانيته للمنفي والكبير لاعتمادها وعدم انتظار عقيلة دغيم: على "الدبيبة" ‏أن يكون حازما وصارما في إنقاذ شعبه ‏الذي يعاني من هذا ‏العبث

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد ‏دغيم، ‏أن تعطيل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الميزانية ‏يعيق ‏تنظيم الانتخابات في 24 ‎ديسمبر المقبل .‏

دغيم أكد في تصريحات عبر منصة فواصل، إن ‏عدم ‏طرح صالح الميزانية للتصويت يعطل الانتخابات، وعلى ‏رئيس ‏حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ‏تفعيل ‏نصوص الاتفاق السياسي، وتقديم ميزانيته إلى المجلس ‏الرئاسي ‏ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها.‏

وأشار إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون ‏مخصصات ‏لمفوضية الانتخابات ومن دون ميزانية، وطالب ‏الدبيبة بضرورة ‏أن يكون حازما وصارما في إنقاذ شعبه ‏الذي يعاني من هذا ‏العبث.‏

وكشف أنه في حالة ‏تحرك الدبيبة لإقرار الميزانية من المجلس الرئاسي، له سند قانوني ‏ضمن نصوص الاتفاق السياسي وعلى رئيس الحكومة تفعيل هذا ‏النص، بعد مماطلة وعرقلة رئيس مجلس النواب لمشروع الميزانية ‏العامة.‏

وأردف بقوله “من المؤسف استمرار رئيس البرلمان في عرقلة ‏الانتخابات، عبر عرقلة اعتماد الميزانية برفضه طرح مشروع ‏القانون على التصويت ليقول البرلمان كلمته”.‏

وتحدث عن أنه نبه كثيرا إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية ‏تعارُض المصالح، التي تمنع المستشار عقيلة من إدارة أي جلسة ‏تتعلق بالسلطة الجديدة، التي خسر أمامها بجنيف ‎فبراير ‏الماضي‎.‎