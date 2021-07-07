دغيم: على الدبيبة تقديم ميزانيته للمنفي والكبير لاعتمادها وعدم انتظار عقيلة
دغيم: على "الدبيبة" أن يكون حازما وصارما في إنقاذ شعبه الذي يعاني من هذا العبث
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، أن تعطيل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الميزانية يعيق تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل .
دغيم أكد في تصريحات عبر منصة فواصل، إن عدم طرح صالح الميزانية للتصويت يعطل الانتخابات، وعلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تفعيل نصوص الاتفاق السياسي، وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها.
وأشار إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون مخصصات لمفوضية الانتخابات ومن دون ميزانية، وطالب الدبيبة بضرورة أن يكون حازما وصارما في إنقاذ شعبه الذي يعاني من هذا العبث.
وكشف أنه في حالة تحرك الدبيبة لإقرار الميزانية من المجلس الرئاسي، له سند قانوني ضمن نصوص الاتفاق السياسي وعلى رئيس الحكومة تفعيل هذا النص، بعد مماطلة وعرقلة رئيس مجلس النواب لمشروع الميزانية العامة.
وأردف بقوله “من المؤسف استمرار رئيس البرلمان في عرقلة الانتخابات، عبر عرقلة اعتماد الميزانية برفضه طرح مشروع القانون على التصويت ليقول البرلمان كلمته”.
وتحدث عن أنه نبه كثيرا إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية تعارُض المصالح، التي تمنع المستشار عقيلة من إدارة أي جلسة تتعلق بالسلطة الجديدة، التي خسر أمامها بجنيف فبراير الماضي.