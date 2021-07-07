خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية.. الدبيبة: خصصنا 500 مليون دينار للبلديات

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص 500 مليون دينار ليبي للبلديات في ليبيا، وذلك ضمن باب التنمية بالميزانية العامة للدولة.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات اليوم الأول لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالعاصمة طرابلس بحضور 126 عميد بلدية من مختلف المناطق ونائبي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة ستبدأ في حفر آبار في مناطق الجبل الغربي وصيانة محطات التحلية وحفر بعض الآبار في المنطقة الشرقية.