خطة مشتركة بين الصحة والداخلية لمواجهة خطر كورونا

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أعلنت وزارتا الصحة والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن وضع آلية موحدة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمواجهة جائحة كورونا المستجد، بالتزامن مع تصاعد معدلات الإصابة بالجائحة في البلاد.

وتم الاتفاق على الخطة المشتركة خلال اجتماع لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو مع رئيس وأعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، بحضور مدير وموظفي إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة ومستشاري كل من الوزارتين؛ لمناقشة الوضع الوبائي في ليبيا.

واتفق الحاضرون على تفعيل غرفة مركزية بين وزارتي الصحة والداخلية، ووضع خطة مشتركة بخصوص المنافذ، وناقشوا أهم المشاكل التي تواجه الوزارتين في مجابهة فيروس كورونا وإغلاق منفذ وازن الحدودي، والرفع من التدابير الوقائية والاحترازية بالمنافذ البرية والجوية والبحرية.