بعد تسجيلها 85 إصابة بـ كورونا.. مراقبة تعليم مصراتة تغلق 8 مدارس 

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة التعليم مصراتة، عبدالفتاح طيارة، عن إغلاق 8 مدارس بشكل مؤقت، بعد تسجيلها إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد طيارة في تصريح له عبر راديو مصراتة، أن عدد الإصابات في مدارس البلدية بفيروس كورونا، (44) طالبا و(41) معلما وإداريا، لافتاً أن إغلاق المدارس جاء بالتشاور مع اللجنة الاستشارية بالبلدية وستفتح من جديد بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح طيارة، أنهم سيقومون بالتحقق من سلامة الطلاب ومتابعتهم بالتعاون مع إدارات المدارس.