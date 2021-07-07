بسبب ارتفاع الإصابات.. مركز مصراتة الطبي يعلن حالة الاستنفار القصوى

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز مصراتة الطبي حالة الاستنفار والطوارئ بعد اجتماع موسع عُقد حول ارتفاع حالات الإصابات التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتسجيل إحصائيات مرتفعة ببعض مدارس المدينة.

وقال رئيس قسم الأشعة بمركز مصراتة الطبي الدكتور خالد ابو فلغة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع كان موسعا بحضور كافة رؤساء الأقسام، وتم إعلان حالة الاستنفار والقصوى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح ابو فلغة، أنهم قرروا التعامل مع الجائحة بمسؤولية كبيرة، بالرغم من عدم وجود قسماً للعزل بالمركز، مشيرا أنه إذا اضطر الأمر سيتم تحوير أحد أقسام المركز إلى قسم للعزل وتجهيزه واستقبال الحالات في حال تفاقم الوضع، مؤكدا أن الجميع جاهز للتعامل مع الجائحة وفقاً لخبرتنا السابقة.

وكان قد أعلن مدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة التعليم مصراتة، عبدالفتاح طيارة، عن إغلاق 8 مدارس بشكل مؤقت، بعد تسجيلها إصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تسجيل مدارس البلدية إصابة (44) طالبا و(41) معلما وإداريا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيله 1248 عينة موجبة بفيروس كورونا منها 735 عينة جديدة و513 مخالطة، مشيرا أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 28.5% من إجمالي 4377 عينة تم استلامها وتوزيعها على 20 مختبرا.