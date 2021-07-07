انفجار هائل بسفينة راسية بميناء جبل علي بدبي

7 يوليو، 2021 11:44 م
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دبي- انفجار بميناء جبل علي

أخبار ليبيا24

اندلع انفجار كبير في حاوية تحوي موادا قابلة للاشتعال محملة على سفينة بميناء جبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء، بأن “فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”.

وأضاف: “لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق”.

من جهتها ذكرت، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري، أن السلطات بدأت تجري تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار.

ولفتت إلى أن إحدى الحاويات تحوي بعض المواد القابلة للاشتعال.

وتردّد صدى الانفجار القوي في أنحاء دبي، وقد نشر بعض الأشخاص مشاهد فيديو على منصة تويتر تظهر وقت حدوث اندلاع الانفجار.

 

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7 يوليو، 2021 11:44 م
16

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