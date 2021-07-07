النائب العام يتابع جهود منع الاعتداءات على أراضي الدولة

ضبط المعتدين على الأراضي المملوكة للدولة وإحالتهم لجهات الاختصاص

7 يوليو، 2021 8:35 ص
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النائب العام
النائب العام

أخبار ليبيا 24

اجتمع النائب العام “الصديق الصور”،  بمكتبه برئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد “عبدالحكيم صالح”.

واستعرض، خلال الاجتماع، أخر المستجدات حول سير العمل في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل النائب العام في متابعة ومنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك متابعة الأعمال الجارية من قبل الجهات المختصة في تنفيذ المهام المسندة إليها في ضبط هذه المخالفات.

واستعرض رئيس الفرع، تقرير مفصل للنائب العام حول ما تم إنجازه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منع الانتهاكات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

7 يوليو، 2021 8:35 ص
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