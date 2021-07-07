المنفي يتابع مع وزير الداخلية الوضع الأمني والاستعداد للانتخابات المقبلة المنفي : يجب توحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وزير الداخلية خالد مازن، وذلك للتباحث حول الوضع الأمني بصفة عامة.

المنفي أكد، خلال اللقاء مساء أمس الثلاثاء، حرصه على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولًا لتحسين الظروف الحياتية للمواطن.

وأوصى المنفي، بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة أنحاء ليبيا، لأداء مهامها على أكمل وجه، كما اطلع على الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية.

وشدد، في الوقت ذاته، على ضرورة تأمين مراكز الاقتراع، استعداداً للانتخابات نهاية العام الحالي، داعياً الجميع لتقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية.

ومن جانبه، ثمن وزير الداخلية، دور المجلس الرئاسي في دعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتسخير كافة الجهود من أجل النهوض بليبيا وتوحيد مؤسساتها، والسعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل، وجمع الفرقاء ليسود الأمن والآمان أرجاء البلاد.