القطراني يبحث مع الكبير إزالة القيود المفروضة على مصارف برقة

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الاربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إزالة القيود المفروضة على مصارف برقة.

واستعرض القطراني والكبير خلال اللقاء في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس عدد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض إزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة إداراتها العامة بإقليم برقة.

وناقش النائب الأول والمحافظ الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف بالإضافة إلى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله.