الدبيبة يستعرض مع الكبير أوجه التعاون بين الحكومة والمركزي

أخبارليبيا24

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أوجه التعاون بين المصرف المركزي والحكومة

وخصص لقاء الدبيبة والكبير للإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات في وقت مناسب، والعمل على توفر السيولة النقدية بكافة المصارف بشكل مستمر.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني بحث اليوم الاربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إزالة القيود المفروضة على مصارف برقة.

واستعرض القطراني والكبير خلال اللقاء في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس عدد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض إزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة إداراتها العامة بإقليم برقة.

وناقش النائب الأول والمحافظ الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف بالإضافة إلى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله.