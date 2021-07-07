الدبيبة: الحكومة سيكون عنوانها لا للحروب ونعم للسلام

7 يوليو، 2021 5:12 م
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الدبيبة وأعضاء مجلس المصالحة
الدبيبة وأعضاء مجلس المصالحة

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء إن الحكومة سيكون عنوانها لا للحروب ونعم للسلام.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته أمام أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة أن كل كافة المناطق الليبية التي زارها لم يرى منها إلا كل ترحاب ورغبة صادقة في المصالحة والبناء.

وأثنى أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة خلال اللقاء بمقر ديوان مجلس الوزراء على الخطاب التصالحي الذي ينتهجه رئيس الحكومة كون خطاب السلام والمصالحة ولم الشمل كان عنواناً يتسم في لغته.

وأبدوا استعدادهم للتعاون مع كافة قطاعات الحكومة للتواصل مع المناطق الليبية والمساعدة في خطة الحكومة نحو المصالحة الشاملة.

7 يوليو، 2021 5:12 م
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