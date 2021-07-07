استكمال صيانة مركز علاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بـ غريان  

أخبار ليبيا 24

أعلن عميد بلدية غريان، يوسف بديري، تسليم مقر مركز العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة غريان التابع لصندوق التضامن الاجتماعي الجبل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وتأهيل مرافقه.

وقال بديري لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن شركة المباني المتقنة للمقاولات العامة المنفذة لمشروع الصيانة قامت بصيانته وتأهيل مرافقه منجزة أعمالها في وقت قياسي بمساحة ألفين متر مربع بإشراف قسم مشروعات الجبل الغربي بصندوق التضامن.

وأوضح بديري، أن الصندوق سيتولى تجهيزه وافتتاحه للخدمة والتي تستهدف شريحة هامة في المجتمع وهي علاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.