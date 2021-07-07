أبوسليم يهزم المحلة بثلاثية نظيفة

7 يوليو، 2021 1:47 م
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فريق أبوسليم
فريق أبوسليم

أخبارليبيا24

حقق فريق أبو سليم، مساء أمس الثلاثاء، فوزا كبيرا على منافسه المحلة 3 – 0 ، في افتتاح الجولة 17 من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

وتقدم أبوسليم في الدقيقة 10 بهدف عكسي سجله أسامة المريمي بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف المحترف العاجي كرست هدف ثاني الدقيقة 68.

وأكمل الثلاثية البديل السنغالي إبراهيما ديوب في الدقيقة 90+3 وتصدى حارس مرمى أبو سليم معاذ المنصوري لركة جزاء في الدقيقة 71 لم ينجح مهاجم المحلة عمر بلحاج في تحويلها لهدف.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد أبو سليم 21 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد المحلة عند 18 نقطة في الترتيب التاسع.

7 يوليو، 2021 1:47 م
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