وزير الصحة يوقع “10” عقود لدعم مستشفي جغبوب العام

تخفيف العبء عن الموطنين بالتنقل والسفر لتلقي الخدمة الطبية والصحية

6 يوليو، 2021 11:22 م
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وزير الصحة
وزير الصحة

أخبار ليبيا 24 – صحة

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية “10” عقود خاصة لدعم مستشفى الجغبوب العام.

وشملت العقود؛ استشاريين في التخصصات التالية وهي أنف وأذن وحنجرة، وباطنة، وأطفال، ومكافحة الامراض، ونساء وولادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الصحة في دعم مستشفيات الجغبوب بالعناصر الطبية و المساعدة، للتقليل من النقص الحاصل في التخصصات الطبية، وتوفير خدمات طبية يسهل الحصول عليها من قبل المواطنين .

وكانت مديرة مستشفى الجغبوب العام “صباح حبانه”، قد دعت كافة العناصر الطبية الوطنية للعمل بالمستشفى، مضيفة أنها على استعداد لتوفير السكن الوظيفي لهم وإعطاءهم ميزة علاوة المناطق النائية والتي تصل إلى ‎%‎200 من الراتب الأساسي على ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن 6 سنوات.

حبانه أوضحت، أن المستشفى ما يزال بحاجة إلى التعاقد مع عدد من الأطباء في بعض التخصصات الطبية لسد النقص الحاصل وتخفيف العبء عن الموطنين بالتنقل والسفر لتلقي الخدمة الطبية والصحية داخل نطاق البلدة وجوارها.

6 يوليو، 2021 11:22 م
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