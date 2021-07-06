نورلاند: تم تمرير رسالة قوية للغاية حول الحاجة إلى إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها

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قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه تم تمرير رسالة قوية للغاية في برلين حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر.

وأضاف نورلاند خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 4 يوليو، هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن.

وأوضح السفير الأمريكي أن ما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يأخذنا خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية.

وأكد نورلاند أن المركز الإعلامي سيكون مكونًا أساسيًا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية.