نورلاند: تم تمرير رسالة قوية للغاية حول الحاجة إلى إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها

6 يوليو، 2021 4:48 م
8
السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند
السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند

أخبارليبيا24

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه تم تمرير رسالة قوية للغاية في برلين حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر.

وأضاف نورلاند خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 4 يوليو، هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن.

وأوضح السفير الأمريكي أن ما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يأخذنا خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية.

وأكد نورلاند أن المركز الإعلامي سيكون مكونًا أساسيًا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية.

6 يوليو، 2021 4:48 م
8

مقالات ذات صلة

زياد دغيم

دغيم يطالب الدبيبة بتقديم الميزانية للرئاسي والمركزي لاعتمادها

6 يوليو، 2021 5:49 م
شركة الخليج_اجتماع

شركة الخليج تبحث احتياجات القطاعات والشركات من الوقود بأنواعه في أغسطس

6 يوليو، 2021 3:52 م
عبدالله بليحق

بليحق مجلس النواب يواصل مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية

6 يوليو، 2021 3:36 م
العقوري وسماح دمق

العقوري يبحث سبل التعاون مع وفد برلماني تونسي

6 يوليو، 2021 3:13 م
زر الذهاب إلى الأعلى