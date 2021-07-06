مظاهرات حاشدة أمام “المفوضية العليا” لإجراء الانتخابات في موعدها حراك من أجل 24 ديسمبر يطالب بإعادة الأمانة إلى أهلها عبر صنادوق الاقتراع

اخبار ليبيا 24 – خبر

نظم عدد من النشطاء، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل والتأكيد على رفض تأجيلها.

وقال “حراك من أجل 24 ديسمبر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نحيي ونبارك الوقفة الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، والتي أقامها أبناء مدينة طرابلس أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات في سيدي المصري – طرابلس”.

وتابع الحراك” نبارك هذا الخروج الذي نظمته عدد من الحركات الشبابية والمجتمع المدني في العاصمة”.

وأعلن الحراك، أنه بصدد الدعوة لوقفات متزامنة في مختلف المدن الليبية رفضًا للتأجيل ودعمًا للمطلب الشعبي بإعادة الأمانة إلى أهلها عبر الصندوق وفقاً لخطة العمل الميدانية التي أعلن عنها الحراك في شهر مارس الماضي.