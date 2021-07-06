مطار سبها يستقبل أولى الرحلات الجوية للخطوط الليبية بعد انقطاع لسنوات

أخبار ليبيا24

أعلن نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، استقبل مطار سبها، أولى رحلات الخطوط الليبية بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

وأفاد أبوجناح، أن الرحلة الأولى رافقها وفد من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتعهد أبوجناح، بحلحلة المشاكل والعوائق التي تواجهها شركة الخطوط الليبية، موكدًا أنه سيعمل جاهدًا لتذليل كافة الصعاب لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بالمنطقة

جاء ذلك بعد يوم من اجتماع أبوجناح مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، عبد العاطي بلعيد المشيخي.

وكان الجانبان قد استعرضا المشاكل والعوائق التي تواجهها الشركة وكل ما يتعلق بالمواضيع التشغيلية، والمتمثلة في صيانة الطائرات وتوفير وقودها التي تضمن تشغيل الرحلات الجوية.