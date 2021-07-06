مركز الرقابة يعلن نتائج تحليل لقاح كورونا “فايزر – pfizer”

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والادوية محمد الزيات الإفراج عن شحنة لقاح كورونا نوع “فايزر – pfizer ” الموردة بتاريخ 24 يونيو الماضي عبر مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وقال الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الشحنة المقدرة بحوالي 54000 جرعة من لقاح فايرز، خضعت منها عينات للإجراءات المختبرية بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة أن النتائج أظهرت بأن اللقاح يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشريا.

وكان مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، أكد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ وصول 54.990 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لمرض “كوفيد-19″إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

ولقاح فايزر-بيونتيك هو لقاح مطور من قبل شركتا “فايزر” و”بيونتيك” بالتعاون معًا، وفي وقت سابق من هذا الشهر خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا اللقاح مناسب للأطفال بعمر 12 عاما فما فوق.

وقال سميو، إن هذه الشحنة من هذا اللقاح، هي الأولى التي تصل إلى ليبيا وقد تكون الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الكمية هي التي تحصلت عليها ليبيا من هذا اللقاح وتريد الاستفادة منها بدلاً أن تضيع.

وأوضح أن بعد وصول الشحنة قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمرافقة الشحنة لوصولها إلى مخازن الحلقة الباردة الخاصة بمركز البحوث والتقنية الحيوية، تحت إشراف تخزين جهاز الإمداد الطبي.

وأكد، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه تم سحب عينات من الشحنة لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة، لافتًا إلى أن الإعلان عن صلاحيتها للاستعمال سيكون بعد ظهور نتيجة العينات.

كما أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض سميو، أن حملة التلقيح ضد كورونا مستمرة في جميع المراكز الصحية بمختلف المدن والمناطق.