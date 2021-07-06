مدير مطار طبرق يوضح تفاصيل إقلاع طائرة الحكومة على أضواء السيارات

6 يوليو، 2021 10:17 ص
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مطار طبرق

أخبار ليبيا24

أكد مدير مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، مغادرة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في وقت متأخر لمدينة طبرق.

وأوضح جاب الله، تفاصيل مغادرة طائرة الرئيس للمطار على أضواء السيارات الكاشفة، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدرج.

وقال جاب الله، إن ما حدث مع طائرة رئيس الحكومة، هو أن إنارة المطار متهالكة ومتكررة الأعطال تعرضت لعطل فني عرضي.

وأضاف، بدأنا الصيانة وطلبنا من الوفد وقائد الطائرة عدم مغادرة المطار إلا بعد إكمال الصيانة، إلا أنهم تلقوا ردًا بالرفض.

وأفاد، أنهم طلبوا التوقيع على إقرار مسؤولية لمغادرة الطائرة وفق النظم فرفضوا وقرروا الإقلاع على إنارة السيارات، على الرغم من مخالفة ذلك للقواعد واللوائح.

وأكد جاب الله، أنه لا توجد أي قوة داخل المطار سوى القوة التي كانت ترافق رئيس الحكومة بقيادة وكيل الداخلية فرج قعيم، والذي قرر الإقلاع بالطائرة على إنارة السيارات.

وأكد مدير مطار طبرق، إخلاء مسؤوليته وإدارة المطار من إصرار قوة الحماية المرافقة لرئيس الحكومة على إقلاع طائرة على أضواء السيارات.

وقال اتصلت برئيس مصلحة المطارات وطلبت منه إرسال لجنة تحقيق لإظهار حقيقة ما حدث، وستصل غدًا أو بعده إلى طبرق.

من جانبه أكد الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وتشكيلته الوزارية إلى طرابلس، على أن تبقى اللجنة الوزارية المختصة بالميزانية لعرضها على مجلس النواب.

6 يوليو، 2021 10:17 ص
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