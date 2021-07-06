لجنة انتخابات اتحاد القوة البدنية تستلم ملف القائمة المتقدمة

6 يوليو، 2021 5:24 م
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انتخابات اتحاد القوة البدنية
انتخابات اتحاد القوة البدنية

أخبارليبيا24

استلمت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للقوة البدنية والتي يترأسها جمال الرعيض ملف تقدمت به قائمة الرئيس الحالي للاتحاد منير الشويهدي

وضمت القائمة التي تقدمت لانتخابات اتحاد القوة البدنية منير الشويهدي رئيسا وأكرم البوعيشي مساعدا وبعضوية مروان مخلوف وفرحات السليني وعبد الله الغرياني ومفيد البكباك وسليم الفارسي.

وتعد لعبة القوة البدنية إحدى أبرز الألعاب الرياضية في ليبيا حيث نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات على جميع المستويات سواء العربية أو الأفريقية أو العالمية.

6 يوليو، 2021 5:24 م
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