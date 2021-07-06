لأول مرة في ليبيا .. بنغازي تحتضن احتفال باليوم الشباب العربي وزارة شؤون التخطيط والتطوير تؤكد على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب

أخبار ليبيا 24 – خبر

لأول مرة في ليبيا، أقيم بمدينة بنغازي احتفالية يوم الشباب العربي والذي يصادف الخامس من شهر يوليو من كل عام، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير المهندسة رندة غريب، بمدرج كلية التقنية الطبية بمدينة بنغازي.

ونظم الاحتفال اللجنة الوطنية للعمل التطوعي فرع البركة تحت مظلة وزارة الشباب، وشهد الحفل حضوراً لعدد من موظفي ديوان وزارة الشباب وممثلين عن المكونات التابعة للوزارة وعديد الشخصيات من مدينة بنغازي وعدد من المنظمات العاملة في مجال الشباب و عديد الفعاليات الشبابية.

وأكدت وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير على ضرورة الاهتمام بالشباب، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بشكل جاد على بناء قدراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات وفق خطة عمل الوزارة. تبعها عديد الفقرات والعروض المرئية من فئة الشباب.

وخلال الحفل أطلقت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي فرع البركة أول لواء شبابي داخل كلية التقنية الطبية بنغازي.