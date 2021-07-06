صادرات ميناء الحريقة خلال النصف الأول من عام 2021

أخبارليبيا24– خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 (31.350) واحد وثلاثين مليون و350 ألف برميل من النفط الخام بواقع 35 ناقلة نفطية.

حيث بلغت صادرات شهر يناير 3 مليون و700 ألف برميل وذلك بواقع 4 نواقل نفطية وهي النواقل النفطية (دلتا سكاي مليون برميل – ايرو تشامبيون 2004 مليون برميل – أولمبيك فايتر مليون برميل – ساماريا كريتي).

وبلغت صادرات شهر فبراير 3 مليون و600 ألف برميل وذلك بواقع 4 نواقل نفطية وهي النواقل النفطية (نيوز سكينوس مليون برميل – نوردك كروس مليون برميل – فرونت سيول 600 ألف برميل – فرونت كروسر مليون برميل).

وبلغت صادرات شهر مارس 7 مليون و200 ألف برميل وذلك بواقع 8 نواقل نفطية وهي النواقل (يوان دونق هاي مليون برميل – دلتا كوميندر مليون برميل – دلتا كناريز 600 ألف برميل – كاسوس 600 ألف برميل – دلتا ماريا مليون برميل – ميلتاديز أم 2 مليون برميل – ميلوديا مليون برميل – ماران فوبي مليون برميل).

وبلغت صادرات شهر ابريل 4 مليون برميل بواقع 5 نواقل نفطية وهي النواقل ( تاهوي سبيرت 350 ألف برميل – سي هامبلتون مليون برميل – ليبيا مليون برميل – ليفانتين سي 650 ألف برميل – اكسبلورر مليون برميل).

وبلغت صادرات شهر مايو 6 مليون و250 ألف برميل بواقع 7 نواقل نفطية وهي النواقل ( فرونتانا مليون برميل – ميلوديا مليون برميل – سانتا كروزي 600 ألف برميل – سي قرينت مليون برميل – مليتمي مليون برميل – بيتا ليدي مليون – روم فورد 650 ألف برميل).

بلغت صادرات شهر يونيو 6 مليون و600 ألف برميل بواقع 7 نواقل نفطية وهي النواقل (دلتا هارمون 600 ألف برميل – فرونت سانتياغو مليون برميل – دلتا سبيرت مليون برميل – نوردك ستار مليون برميل – ريدج بيوري ليسيلي مليون برميل – مارلين سيسيلي مليون برميل – فرونت سنياغو مليون برميل).

ويستقبل ميناء الحريقة النفطي النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا بل في شمال أفريقيا ويتمتع بموقع جغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي إغلاقات بسبب الظروف الجوية ولم تسجل فيه أي حالات تلوث منذ افتتاحه عام 1967 وذلك لاهتمام إدارة الشركة وإدارة الموقع وكل العاملين فيه.