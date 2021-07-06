شحن مليون برميل من رصيف ميناء الحريقة في طبرق إلى الصين شحن مليون برميل من رصيف ميناء الحريقة في طبرق إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء اليوم الثلاثاء الناقلة النفطية “نوردك كروس” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 240 ألف برميل .

وأوضح أن عمليات الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة وهو من أولويات شركة الخليج العربي للنفط ورصيف ميناء الحريقة لم تسجل فيه اي حالات تلوث منذ بداية عمله عام 1967 إلى الان.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .