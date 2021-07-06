دغيم يطالب الدبيبة بتقديم الميزانية للرئاسي والمركزي لاعتمادها

6 يوليو، 2021 5:49 م
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زياد دغيم
زياد دغيم

أخبارليبيا24-خاص

طالب عضو مجلس النواب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لاعتمادها.

وأضاف دغيم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء أنه لا انتخابات ولا مخصصات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدون ميزانية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة حازماً وصارماً في إنقاذ شعبه الذي يعاني من العبث.

وتابع دغيم :”أنه من المؤسف استمرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في عرقلة الانتخابات عبر عرقلة اعتماد الميزانية برفضه طرح مشروع القانون على التصويت ليقول البرلمان كلمته”.

وأوضح أنه نبه كثيراً إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية وتعارض المصالح التي تمنع عقيلة صالح من إدارة أي جلسة تتعلق بالسلطة الجديدة التي خسر أمامها بجنيف فبراير الماضي.

6 يوليو، 2021 5:49 م
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