خلال لقائه مشايخ المنطقة الشرقية .. الدبيبة يؤكد صرف رواتب أفراد القيادة العامة القطراني : "الدبيبة" سيزور بنغازي في أي لحظة ولكن هناك بعض الظروف التي تحول دون ذلك حاليًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، عن تفاصيل لقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأعيان وشيوخ المنطقة الشرقية أمس الإثنين في طبرق.

القطراني قال إن الدبيبة شدد على أنه لا يعمل ضد أحد، وأنه من الضروري صرف رواتب أفراد قوات الجيش الوطني والقيادة العامة.

القطراني وقال في تصريحات له، إن المواطن الليبي يئن من سوء الخدمات في جميع أنحاء البلاد، داعيا إلى تفهم الظروف التي وضعت فيها الحكومة، إذا لم يتم إقرارها الميزانية من قبل مجلس النواب.

وأعرب القطراني عن أمله بأن يقوم مجلس النواب بتمرير مشروع الميزانية، مؤكدًا أن الميزانية هي حق للشعب الذي يئن، من انقطاع الكهرباء وسوء خدمات الصحة .

وأوضح أن هناك سوء تفاهم وقع وأثار حفيظة البعض لكنه حدثت بعده تفاهمات وأنه تحدث مع رئيس الوزراء عن وضع القيادة العامة والجيش و الميزانية وأنه أبدى تفهما كبيرا بخصوص هذا الأمر.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أكد أهمية صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني، وأنه لا يعمل ضد أحد.

وأكد أن مهمة الحكومة الأساسية هي توفير الغذاء والدواء والكهرباء، وخدمة المواطنين إضافة لتوفير بعض المستلزمات.

وقال: “الحكومة جاءت في ظروف صعبة، وانقسام قوي، وجرح ما يزال عميقًا”.

وأكد أن الدبيبة يتمنى زيارة مدينة بنغازي في أي لحظة ولكن هناك بعض الظروف التي تحول دون ذلك حاليًا، مؤكدا أن الزيارة ستكون قريبًا.