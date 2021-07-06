حرمان السويحلي من اللعب في مصراتة عامًا كاملًا

هذه العقوبات خاصة بمباريات الجولة "16" من منافسات الدوري الليبي

6 يوليو، 2021 9:08 م
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فريق السويحلي
فريق السويحلي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قرارًا يقضي بحرمان فريق السويحلي من اللعب على أرض ملعبه بمدينة مصراتة لموسم كامل إضافة الى دفع غرامة قدرها 10 آلاف دينار.

هذا وعاقبت لجنة المسابقات فريق التعاون بدفع غرامة قدرها 3000 دينار، وأصدرت عقوبات مالية قدرت بألف دينار في حق أندية رفيق والأهلي بنغازي وشباب الجبل والوحدة والشط .

ومن جانب آخر، أصدرت اللجنة عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على لاعب التحدي عدنان مصطفى عبد السلام ولاعب الصداقة طه خليل ومحترف رفيق باديغان ولاعب الاتحاد شمس الدين الدوادي وحارس الخمس أحمد الفيتوري .

وفِي إطار عقوبات المرافقين تم إيقاف إداري رفيق سعيد الكايخ لمباراة واحدة .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات خاصة بمباريات الجولة 16 من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

6 يوليو، 2021 9:08 م
4

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